Storie Italiane: la prima puntata in diretta dalle ore 9:55 (Di lunedì 7 settembre 2020) Storie Italiane è un talk show condotto da Eleonora Daniele, in onda su Rai 1, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 9:55.Storie Italiane: le anticipazioni della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 07 settembre 2020 08:45. Leggi su blogo

barbaradipalma : RT @gianlu_79: In bocca al lupo a @storie_italiane , @eleonoradaniele , @mercuzi0 , @barbaradipalma E a tutti gli inviati per la 1° Puntata… - barbaradipalma : In bocca al lupo @eleonoradaniele ?????? @storie_italiane - MessinaMag : Torna oggi, 7 settembre 2020 su Rai1…, “Storie Italiane” con Eleonora Daniele - marcoluci1 : RT @BlogSocialTv1: STORIE ITALIANE: RIPARTE CON UNA SPINTA IN PIU’ @storie_italiane @eleonoradaniele @RaiUno @barbaradipalma @RobiSpin @rit… - gianlu_79 : In bocca al lupo a @storie_italiane , @eleonoradaniele , @mercuzi0 , @barbaradipalma E a tutti gli inviati per la 1… -