Storie Italiane: la diretta della prima puntata (Di lunedì 7 settembre 2020) live placement Storie Italiane è un talk show condotto da Eleonora Daniele, in onda su Rai 1, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 9:55.Storie Italiane: le anticipazioni della prima puntata pubblicato su TVBlog.it 07 settembre 2020 11:00. Leggi su blogo

liateni51 : @storie_italiane @eleonoradaniele @RaiUno ??chi ha usato queste parole verso una MAMMA si deve vergognare. È lapalis… - Biagio42501582 : @storie_italiane Ma dico con quale coraggio fate parlare questo prete. Proprio di bambini. Viene da vomitare. Di m… - Marina31297272 : @storie_italiane Piccolo angelo innocente 1??? - storie_italiane : RT @salvosottile: Ottimo spazio di approfondimento su Raiuno @eleonoradaniele sa fare molto bene il suo programma . In bocca al lupo #stori… - storie_italiane : RT @barbaradipalma: Fra poco vi daremo tutti gli aggiornamenti sul caso #SAMIRA @storie_italiane @eleonoradaniele #storieitaliane https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Storie Italiane

Roma, 7 set. (askanews) - "Storie Italiane", il programma condotto da Eleonora Daniele, in onda dal lunedì al venerdì alle 9.55 su Rai1, oggi, 7 settembre, ha riaperto le porte alle grandi inchieste c ...Il team di Call of Duty è felice di annunciare la collaborazione con Fabio Rovazzi, popolare e poliedrico artista italiano, Ambassador di Call of Duty in Italia e da sempre grande fan del franchise. L ...