Storie Italiane, il dramma dell’ospite: “Emorragia cerebrale e crisi epilettiche, non arriverà a domani mattina” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dichiarazioni che stupiscono quelle di Catherine Spaak, che svela di avere subito una emorragia cerebrale nella scorsa primavera. “Ma ho saputo reagire”. Ospite di ‘Storie Italiane’ su Rai 1, Catherine Spaak ha inaugurato la nuova stagione del programma condotto da Eleonora Daniele. E da parte sua non sono mancate alcune rivelazioni anche clamorose. Come ad esempio quella relativa al perché della sua estromissione dalla conduzione di Forum, anni fa. Ma ciò che più desta scalpore riguarda un grave problema di salute che la 75enne attrice... (Continua...) cantante e conduttrice televisiva francese di nascita ma ormai di casa da decenni in Italia (ha anche la cittadinanza del nostro Paese, n.d.r.) ha dovuto affrontare. “Sei mesi fa ho avuto una emorragia ... Leggi su howtodofor

nino_pitrone : #StorieItaliane, il dramma di #CatherineSpaak: emorragia cerebrale e crisi epilettiche, 'forse non arriverà a doman… - infoitcultura : Eleonora Daniele sulla nascita di Carlotta a Storie Italiane: “Grazie a voi” - Unf_Tweet : - BUCASFALTI : @fraversion @storie_italiane Straziante..... - Notiziedi_it : Rai1, ecco tutti i programmi del daytime: da “Storie Italiane” a “La vita in diretta” -