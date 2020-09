Squalifica Djokovic, le regole sono uguali per tutti? Il caso Bedene (VIDEO) (Di lunedì 7 settembre 2020) Novak Djokovic è stato Squalificato dagli Us Open 2020, dopo aver colpito fortuitamente una giudice di linea al fine di sfogare la sua frustrazione, scusandosi poco dopo. La redenzione del serbo non ha avuto effetti sui vertici decisionali dello Slam statunitense, i quali hanno deciso di espellere dalla competizione il numero uno del mondo, ‘colpevole’ di una leggerezza di certo evitabile. Fra gli episodi del passato vi sono varie situazioni del genere, considerando ad esempio la Squalifica in Coppa Davis di Denis Shapovalov, reo di aver centrato il giudice di sedia, sebbene un caso in particolare faccia riflettere. Aljaz Bedene ha difatti recentemente compiuto il medesimo gesto , nel corso del Masters 1000 di Cincinnati 2020: cameraman colpito sul volto, ma la ... Leggi su sportface

FBiasin : Al di là della squalifica - corretta - il caso-#Djokovic certifica un fatto: in troppi godono assai delle disgrazie… - LiaCapizzi : “Un gesto involontario ma sbagliato. Chiedo scusa. Devo trasformare questa squalifica in una lezione di vita per cr… - LiaCapizzi : Incredibile. Djokovic squalificato. Tira la palla contro una giudice di linea. Era nervoso (dolore spalla, aveva su… - robbyfox21 : @paolo_gibilisco Sono tifoso di Djokovic e onestamente non so dire se il gesto,seppur brutto,meritasse la squalific… - sportface2016 : #USOpen, squalifica #Djokovic: #Bedene protagonista dello stesso gesto, ma graziato -