Spagna, turisti beccati senza mascherina: si fingono cani – VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) turisti senza mascherina vengono beccati in Spagna, per non incappare in sanzioni si fingono cani. Esilarante il VIDEO a Cangas de Onis Siamo sicuri che il Covid-19 non causi problemi alla testa? O forse sarà il caldo? Non è ben chiaro il motivo che ha spinto due turisti a commettere il gesto folle, ma divertente. … L'articolo Spagna, turisti beccati senza mascherina: si fingono cani – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

