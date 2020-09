Spadafora: “Sto lavorando per riportare almeno mille persone negli stadi” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport sulla riapertura degli stadi. Ha confermato che i tifosi potrebbero tornare ad assistere alle partite dopo il 30 settembre, ovvero quando scadrà il dpcm in vigore, come richiesto da qualche club di Serie A. “Finalmente si respira un’aria di ripresa e questo perché siamo in grado di rispettare le regole. Anche io non vedo l’ora di rivedere i tifosi negli stadi, perché con il pubblico è tutta un’altra cosa e la riapertura delle scuole rappresenterà un test importante per il Paese. Io credo che a fine settembre avremo tutti gli elementi per valutare un’eventuale ripresa con il pubblico. Nel frattempo, mi auguro che venga consentito l’accesso ad un migliaio di spettatori come succede nei concerti e ... Leggi su ilnapolista

