Spadafora: “Spero che i tifosi tornino presto allo stadio. Basta razzismo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ministro Spadafora, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, ha mandato un messaggio ai tifosi di tutto il Paese: “Se da una parte c’è la speranza che i tifosi tornino sugli spalti il prima possibile, dall’altra invece rinnovo ancora più forte l’impegno affinché negli stadi (e non solo) non vi siano mai più episodi di razzismo. Per questa ragione ho accolto molto favorevolmente l’accordo tra Lega Serie A ed Unar per contrastare ogni forma di discriminazione nel calcio”. Questo il post completo: Foto: Facebook personale L'articolo Spadafora: “Spero che i tifosi tornino presto allo stadio. Basta razzismo” proviene ... Leggi su alfredopedulla

milansette : Spadafora: 'Spero che i tifosi possano tornare presto allo stadio' - MondoNapoli : SOCIAL - Spadafora :' Spero che almeno qualche migliaia di persone possano tornare' - - sportli26181512 : Spadafora: 'Spero che i tifosi possano tornare presto allo stadio': Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche gi… - sscalcionapoli1 : Spadafora: “Spero che i tifosi possano presto tornare allo stadio, ma senza razzismo” - news24_napoli : Spadafora: "Spero che i tifosi possano presto tornare allo stadio… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Spero Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net