Sos anestesisti: Casi gravi come a marzo, la curva sale (Di lunedì 7 settembre 2020) Simone Pierini La malattia che colpisce i pazienti Covid in terapia intensiva è grave come a marzo e ad aprile. A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'associazione anestesisti e ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Sos anestesisti Sos anestesisti: «Casi gravi come a marzo, la curva sale» Leggo.it Sos anestesisti: «Casi gravi come a marzo, la curva sale»

La malattia che colpisce i pazienti Covid in terapia intensiva è grave come a marzo e ad aprile. A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'associazione anestesisti e rianimatori ospedal ...

Appello di “Sos” ai candidati: potenziate la sanità lunigianese

Il comitato di cittadini chiede impegni per punti di emergenza e primo soccorso ad Aulla e a Fivizzano. Il consultorio di Pontremoli torna in via Mazzini AULLA Il Comitato Sos Salute Lunigiana che d ...

La malattia che colpisce i pazienti Covid in terapia intensiva è grave come a marzo e ad aprile. A dirlo è Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell'associazione anestesisti e rianimatori ospedal ...Il comitato di cittadini chiede impegni per punti di emergenza e primo soccorso ad Aulla e a Fivizzano. Il consultorio di Pontremoli torna in via Mazzini AULLA Il Comitato Sos Salute Lunigiana che d ...