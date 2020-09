Sora, preso in Spagna il capo di un’organizzazione specializzata in furti nelle case e attività commerciali (Di lunedì 7 settembre 2020) Nella mattinata odierna, nella città di Valencia, in Spagna, è stato catturato R.M., 46enne pericoloso latitante, che ha dimorato per vario tempo in Settefrati, già noto alle cronache giudiziarie per numerosi reati contro il patrimonio e con a carico precedenti plurimi per rissa, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, ricettazione, truffa, porto di armi od oggetti atti ad offendere, il quale era ricercato dal 24 luglio 2020, quando contrariamente ai suoi tre complici assicurati alla giustizia, si era fortunosamente sottratto al provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Cassino che ne disponeva la carcerazione. Infatti, lo scorso 24 luglio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

