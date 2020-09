Sophie Codegoni: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne, età, lavoro, Chiara Ferragni, curiosità (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ tutto pronto per la prima puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, lunedì 7 settembre, come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45. Oggi verranno presentati anche i quattro nuovi tronisti. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla giovanissima tronista Sophie Codegoni. Sophie Codegoni: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne, età, lavoro Sophie Codegoni è nata nel dicembre del 2000 a Riccione. Nella vita, nonostante la giovanissima età, è una modella e lavora nello show room della influncer Chiara Ferragni. Non si sa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Sophie Codegoni: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne, età, lavoro, Chiara Ferragni, curiosità #uominiedonne - Notiziedi_it : Chi è Sophie Codegoni? Età, lavoro e Instagram della tronista di Uomini e donne - LadyNews_ : #UominieDonne, nel passato della tronista #SophieCodegoni una collaborazione con #ChiaraFerragni - zazoomblog : Sophie Codegoni messa in discussione Prime bugie per la tronista di Uomini e Donne - #Sophie #Codegoni #messa… - ElisaDiGiacomo : U&D: Sophie Codegoni non sarebbe la tronista più giovane del dating -