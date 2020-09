Soccorritori con ambulanze in protesta sotto il Pirellone: "Sfruttati e scaricati" (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 settembre 2020 - ambulanze con relativi Soccorritori dell'Associazione Croce Maria Bambina, dell'Associazione Ata Soccorso, a cui si è aggiunta anche la Coperativa First Aid, in protesta ... Leggi su ilgiorno

Un weekend senza sosta per il Soccorso Alpino e Speleologico quello appena trascorso. Molteplici gli interventi delicati che hanno visto impegnate squadre di terra ed elisoccorso su Alpi e Appennino.

Furgone fermo in galleria nella 131 dcn: schianto fatale, una donna perde la vita

Tragedia questa mattina nella galleria di Pratosardo alle porte di Nuoro. Un furgone in panne è rimasto bloccato dentro la galleria all’altezza del chilometro 51 della 131 dcn e un’auto lo ha centrato ...

