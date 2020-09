Sneijder su Van de Beek: “Manchester United club perfetto per lui” (Di lunedì 7 settembre 2020) Wesley Sneijder, storico ex calciatore olandese, in una intervista a Voetbal International ha parlato del trasferimento al Manchester United di Donny van de Beek: “Sono molto contento sia andato in Premier League. Per Van de Beek era il momento giusto. Il Manchester United è il club perfetto per lui, così come il campionato inglese che gli si addice più della Liga spagnola. Lui è un calciatore completo. Mi piacciono molto le sue cavalcate palla al piede ma anche quando crea spazi col suo movimento. Gioca bene a calcio ed è sempre nel posto giusto al momento giusto”. Foto: Twitter ufficiale Manchester United L'articolo Sneijder su Van de Beek: ... Leggi su alfredopedulla

ItaSportPress : Sneijder approva Van de Beek al Manchester United: 'Perfetto per la Premier League' - - fvolkenes : @sorlotholmes @sporx drogba sneijder carlos quaresma van persie mario gomez alex hagi ortega nani falcao... ???? - BernabeuCriollo : @Garcia92_48 2010: Messi / Sneijder 2011: Messi / Messi 2012: Messi / Messi 2013: Cristiano / Ribery 2014: Cristia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sneijder Van Sneijder su Van de Beek: “Manchester United club perfetto per lui” alfredopedulla.com Sneijder approva Van de Beek al Manchester United: “Perfetto per la Premier League”

Donny Van de Beek si è appena trasferito al Manchester United dopo diversi mesi in cui i rumors di mercato sul suo conto si erano fatti decisamente insistenti. Real Madrid, Barcellona e non solo si er ...

Italia, bilancio positivo contro l’Olanda. Ma l’ultimo successo Orange fu una batosta

Si è interrotta la striscia di vittorie consecutive dell’Italia, fermata a quota 11 dopo il bottino pieno nelle qualificazioni a Euro 2020 (rimandato al 2021 a causa, ovviamente, dell’emergenza Corona ...

Donny Van de Beek si è appena trasferito al Manchester United dopo diversi mesi in cui i rumors di mercato sul suo conto si erano fatti decisamente insistenti. Real Madrid, Barcellona e non solo si er ...Si è interrotta la striscia di vittorie consecutive dell’Italia, fermata a quota 11 dopo il bottino pieno nelle qualificazioni a Euro 2020 (rimandato al 2021 a causa, ovviamente, dell’emergenza Corona ...