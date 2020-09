SkyDrive: la Toyota con le ali ha spiccato il volo (Di lunedì 7 settembre 2020) Prende quota il progetto dell’auto volante targata Toyota. Nel mese di agosto gli esperti di SkyDrive, l’azienda che sta lavorando all’innovativa vettura con le ali, ha avviato i primi test di prova pubblici, dimostrando che l’idea giapponese non è soltanto un sogno ma un obiettivo concreto che gradualmente sta crescendo e sta cominciando anche a … Leggi su periodicodaily

L’auto voltante di SkyDrive ha concluso con successo il suo primo volo con pilota. Un volo di pochi minuti, appena 4, per la prima volta con i controlli manuali abilitati. SkyDrive, il primo volo con ...

L'ultima sulle auto volanti arriva dal Giappone. Spesso se ne sente parlare, ma non sono frequenti i casi in cui si ha una prova, seppur breve, di un “viaggio”. È quanto accaduto al nuovo modello prog ...

