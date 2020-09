Sinisa Mihajlovic è guarito dal coronavirus. L’annuncio del Bologna dopo il secondo tampone negativo: “Può riprendere l’attività” (Di lunedì 7 settembre 2020) Sinisa Mihajlovic è ufficialmente guarito dal coronavirus. L’annuncio è arrivato dal Bologna che, dopo aver effettuato il secondo tampone, con esito negativo, sul tecnico serbo, ha fatto sapere che l’allenatore potrà riprendere la sua regolare attività: “Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività – si legge in una nota del club – Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere ... Leggi su ilfattoquotidiano

