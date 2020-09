Simona Ventura Instagram, vestita di ciliegie è un vero bocconcino: «Patrimonio Unesco» (Di lunedì 7 settembre 2020) È un vero bocconcino Simona Ventura tra gli ultimi scatti Instagram condivisi con il seguito sull’account personale: dalle stanze del Grand Hotel de Milan la spumeggiante conduttrice non solo si mostra al massimo della propria forma fisica, ma sembra anche voler lanciare tra le righe un messaggio subliminale alle colleghe. Come a dire: “Per me il tempo non passa mai”. E lo sottolineano anche i followers, riportando la mente ai tempi passati. Anni d’oro per quella che è stata e rimane una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Leggi anche >> Martina Colombari, gli ultimi bagni le valgono l’appellativo di “Dea del mare”: «Fantastica ventenne» Simona Ventura ... Leggi su urbanpost

Novella_2000 : Chiara Ferragni prepara un programma tv al fianco di una famosa conduttrice Rai? - itsmeandmyselfs : E comunque mi manca #selfie con Simona Ventura. ?? - DrApocalypse : Chiara Ferragni e Simona Ventura, un programma di coppia su Rai 2? - see_lallero : Simona Ventura ci aveva visto lungo, Davide Fabbri 'Vikingo' che si era candidato come non famoso per 'L'isola dei… - Cosmicpolitan_ : RT @cheTVfa: #SimonaVentura, #ChiaraFerragni e il mondo della moda: dopo #Unposted, un altro progetto TV per loro? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura devastata ‘Sto soffrendo per te’: il drammatico post sui social LettoQuotidiano Chiara Ferragni e Simona Ventura insieme in un programma tv? I dettagli

1Secondo le ultime indiscrezioni bomba, sembrerebbe che Chiara Ferragni e Simona Ventura stiano preparando un programma tv insieme. Ecco cosa svela Roberto Alessi Sono ormai anni che Chiara Ferragni s ...

Elettra Lamborghini: età altezza peso dimagrita matrimonio, patrimonio

Elettra Lamborghini dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha preso parte alla kermesse musicale Radionorba Vodafone Battiti Live 2020, il primo evento estivo a riportare la musica live in tele ...

1Secondo le ultime indiscrezioni bomba, sembrerebbe che Chiara Ferragni e Simona Ventura stiano preparando un programma tv insieme. Ecco cosa svela Roberto Alessi Sono ormai anni che Chiara Ferragni s ...Elettra Lamborghini dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, ha preso parte alla kermesse musicale Radionorba Vodafone Battiti Live 2020, il primo evento estivo a riportare la musica live in tele ...