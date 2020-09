Silvio Berlusconi, parla Zangrillo: importanti novità (Di lunedì 7 settembre 2020) Berlusconi, Zangrillo: “Quadro in miglioramento. Le condizioni del leader di Forza Italia presentano “la ripresa di una robusta risposta immunitaria “Il presidente Silvio Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale Sars-Cov-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l’evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a … L'articolo Silvio Berlusconi, parla Zangrillo: importanti novità proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Corriere : Ecco perché i prossimi due giorni saranno decisivi per la salute di Berlusconi - Uomo900 : RT @Libero_official: #DeBenedetti attacca #Berlusconi malato per i trascorsi giudiziari? Ma il Cav, a differenza dell'Ing, in galera non ci… - Libero_official : #DeBenedetti attacca #Berlusconi malato per i trascorsi giudiziari? Ma il Cav, a differenza dell'Ing, in galera non… -