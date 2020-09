Silvio Berlusconi, nuove importanti novità: l’ultimo bollettino (Di lunedì 7 settembre 2020) Silvio Berlusconi, nuove importantissime novità: ecco l’ultimo bollettino sulle condizioni fisiche del leader di Forza Italia. Arrivano nuovi importantissimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che è ricoverato da qualche giorno all’ospedale ‘San Raffaele’ dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Ecco, infatti, il contenuto dell’ultimo bollettino firmato dal professor Alberto Zangrillo: “Il presidente … L'articolo Silvio Berlusconi, nuove importanti novità: l’ultimo bollettino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteorenzi : Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus - you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Corriere : Ecco perché i prossimi due giorni saranno decisivi per la salute di Berlusconi - Leonard79703685 : RT @LamentoMi: Con tutto il rispetto del mondo, ma perché parlare al tg di Marina Berlusconi che è risultata positiva? A noi che cazzo ce n… - bisciahadid : RT @ultimenotizie: 'Il presidente dottor Silvio #Berlusconi è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata.… -