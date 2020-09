Siena: Rossi e il ministro Speranza a Toscana Life Sciences (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ministro della salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, hanno visitato questa mattina, 7 settembre, a Siena la sede di Toscana Life Sciences, il polo tecnologico e della ricerca su tutto ciò che riguarda la scienza della vita Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Siena Rossi Siena. Il Ministro Speranza e il Presidente della Regione Rossi, in visita al Toscana Life Sciences amiatanews.it "Covid, Italia in prima linea per il vaccino, i giovani diano una mano"

Lo ha detto il ministro della salute Speranza in visita alla sede di Toscana Life Sciences insieme al presidente della Regione Enrico Rossi SIENA — Il ministro della salute Roberto Speranza e il presi ...

Rossi annuncia finanziamenti a Tls e Speranza parla di scuola

SIENA. Rossi ha annunciato su FB le novità nel campo dei finanziamenti alla ricerca per lo sviluppo di un farmaco anti-covid: “Sarà un laboratorio di ricerca dentro la Fondazione Toscana Life Sciences ...

SIENA. Rossi ha annunciato su FB le novità nel campo dei finanziamenti alla ricerca per lo sviluppo di un farmaco anti-covid: "Sarà un laboratorio di ricerca dentro la Fondazione Toscana Life Sciences ...