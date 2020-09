Si appende per l’ultima foto ricordo, la trave crolla e la uccide (Di lunedì 7 settembre 2020) Eleonora Parisi era in vacanza a Tirrenia, in Toscana, e sarebbe tornata lunedì 7 settembre a Settimo Torinese, dove lavorava in un’impresa di pulizie. La 43enne si stava godendo le ultime ore al mare, insieme al fidanzato, quando ha deciso di fare un selfie ricordo della vacanza. Una scelta che, purtroppo, le è stata fatale. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la donna assieme al fidanzato si è introdotta in un’area recintata, interdetta al pubblico, all’interno di un noto stabilimento balneare. Appena la donna si è appesa con le braccia alla trave per farsi scattare la foto dal compagno, la struttura ha ceduto investendola.



È stato il fidanzato a dare l’allarme. Giunti rapidamente sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il ... Leggi su caffeinamagazine

LaStampa : Morire per una foto, si appende ad una trave per un selfie ma viene travolta e uccisa - luciapanizio : RT @CalaminiciM: A Tirrenia donna quarantatreenne si appende ad una trave di cemento con le braccia per farsi scattare una foto dal fidanza… - MRZ1977 : RT @CalaminiciM: A Tirrenia donna quarantatreenne si appende ad una trave di cemento con le braccia per farsi scattare una foto dal fidanza… - infoitinterno : Si appende a trave per foto, struttura cede, morta turista - CorriereQ : Si appende a trave per foto, struttura cede, morta turista -