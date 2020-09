Sgarbi rimette la mascherina: “se Berlusconi sta così male, ho sbagliato” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopole tante polemiche sollevate sull’uso della mascherina e sulla pericolosità del coronavirus, Sgarbi fa un passo indietro. vittorio Sgarbi, foto gettyVittorio Sgarbi vede traballare le sue teorie. E lo spunto per un ripensamento glielo da Silvio Berlusconi che sembra aggravarsi dopo avere contratto il Covid. Intervistato da Repubblica, il sindaco di Sutri, ammette: “Ma non sono le mie teorie. Io ho seguito le tesi dei professori Zangrillo, Clementi, Gismondi, Rigoli, che affermano che la letalità è quasi azzerata”. Sgarbi ha sempre sostenuto le tesi di quegli esperti, a partire da Zangrillo, medico di fiducia di Berlusconi, secondo le quali il Covid non uccide più e – parole di Zangrillo ... Leggi su chenews

