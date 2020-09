Settembre “bollente”: tanti dossier sul tavolo di Palazzo Chigi (Di lunedì 7 settembre 2020) C’è tanta carne al fuoco in questo inizio di Settembre a Palazzo Chigi. Il governo, superate le questioni più urgenti della scuola e dei trasporti, dovrà rimetter mano a due dossier “caldi“, Autostrade ed Alitalia in primis, ma anche il futuro di Air Italy e l’Ilva di Taranto. Tutte questione di importanza cruciale, che hanno a che fare con intere filiere: dal trasporto su strada al trasporto aereo, senza dimenticare la travagliata industria dell’acciaio. Una questione che coinvolge diverse migliaia di lavoratori. ASPI : ultima parola al MIT Atlantia ha annunciato la scorsa settimana l’avvio della proceduta che la porterà a scorporare fino all’88% di Autostrade per l’Italia, in pratica l’intera partecipazione detenuta ... Leggi su quifinanza

