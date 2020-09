Sesso, i segni zodiacali che vanno forte su Tinder (Di lunedì 7 settembre 2020) Sesso, Tinder & oroscopo, un'associazione nemmeno poi così campata per aria: in fondo, quante volte vengono consultati gli oroscopi per conoscere quali previsioni ci sono in ambito relazionale o i profili per verificare le affinità di coppia, anche solo potenziale? Ebbene, pare che possa esserci una correlazione anche tra i profili zodiacali e i match su Tinder, ovvero: alcuni segni sarebbero più fortunati di altri per quel che riguarda la possibilità di trovare un certo numero di corrispondenze sull'app di dating. A sostenerlo è PsychicWorld.com, che ha cercato di scoprire se appunto esiste una correlazione tra i segni zodiacali e il numero di match che le persone ottengono su Tinder, al fine di individuare quale ... Leggi su gqitalia

Enrico65579728 : @pour_elle_ Per non mostrare i segni del sesso notturno sul viso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso segni L'oroscopo del sesso: come fanno l'amore i 12 segni zodiacali Grazia Ecco i 3 segni zodiacali incompatibili per il Leone: attenzione alla combinazione acqua-fuoco

Quando sei un Leone, tutto ciò che vuoi fare è trovare un partner ambizioso, sexy e divertente che non esiti a dirti quanto sei sexy nel tuo ultimo post su Instagram. È chiedere troppo? Se stai cercan ...

Medicina Estetica: come cancellare i segni dello stress solare

I raggi ultravioletti (RUV) sia naturali (sole) che artificiali (lampade e lettini solari), in particolare UVA e UVB, penetrano nella cute e inducono la formazione di radicali liberi dell’ossigeno (RO ...

Quando sei un Leone, tutto ciò che vuoi fare è trovare un partner ambizioso, sexy e divertente che non esiti a dirti quanto sei sexy nel tuo ultimo post su Instagram. È chiedere troppo? Se stai cercan ...I raggi ultravioletti (RUV) sia naturali (sole) che artificiali (lampade e lettini solari), in particolare UVA e UVB, penetrano nella cute e inducono la formazione di radicali liberi dell’ossigeno (RO ...