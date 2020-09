Sesso e droga, ecco chi trema per l'inchiesta: quei 30 nomi di "Villa Inferno" (Di lunedì 7 settembre 2020) Luca Romano Proseguono le indagine della procura di Bologna sulle serate a Villa Inferno a Bologna Non ci sono solo i nomi di Luca Cavazza, Davide Bacci e degli altri 6 indagati nell’inchiesta della procura sulle presunte feste con droghe e prostituzione che ha sconvolto la “Bologna bene”. Nel taccuino del pm Stefano Dambruoso, e nelle carte dell’inchiesta, infatti, comparirebbero i nomi di una trentina di persone. Si tratterebbe di immobiliaristi, manager, avvocati, ultras della Virtus (come Cavazza), un tassista, un dj, pusher, ragazze della borghesia cittadina e alcune escort. I magistrati, insieme ai carabinieri del comando di "Bologna centro" che hanno condotto le indagini, starebbero valutando le loro posizioni. nodo 1887111 È quanto ... Leggi su ilgiornale

