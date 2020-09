Serie A femminile, prima vittoria per l’Inter Women: Verona ko (Di lunedì 7 settembre 2020) prima vittoria in campionato per l’Inter Women prima vittoria nella Serie A femminile 2020/2021 per l’Inter Women di Sorbi che nella giornata di ieri hanno battuto l’Hellas Verona per 1 a 2. Il primo tempo inizia con buone azioni corali che portano le ragazze di Sorbi sotto porta in un paio di occasioni, con Marinelli prima e con Møller poi: la danese spinge in rete un’ottima sponda di Regina Baresi e porta in vantaggio le nerazzurre. L’Inter prova a farsi pericolosa al 28′ con Simonetti dalla distanza, sugli sviluppi di una punizione, ma la palla termina a lato. Ancora nerazzurre alla mezz’ora con Marinelli che ci prova dall’area piccola, ma ... Leggi su intermagazine

Inter_Women : ?? | VITTORIA Doppietta di @CarolineMoller7: le #InterWomen vincono 2-1 a Verona! ???? Leggi qui il match report ??… - rebeccalandi88 : Ferrarin Milano, le rivali nella Serie A2 Femminile di pallamano - CalcioNews24 : Serie A femminile 2020/2021: calendario, risultati e classifica - FcInterNewsit : Moller, doppietta contro l'Hellas Verona: è la prima straniera a segnare più di un gol in Serie A con Inter Women - bombola289 : RT @Inter_Women: ?? | VITTORIA Doppietta di @CarolineMoller7: le #InterWomen vincono 2-1 a Verona! ???? Leggi qui il match report ?? https:/… -