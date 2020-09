Senesi, l'intermediario: "Ha caratteristiche particolari, se arriva farà egregio campionato" (Di lunedì 7 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Fabio Parisi, agente e – insieme a Stefano Antonelli – uno degli intermediari per Marcos Senesi: “Fabian Ruiz in direzione PSG? Non ... Leggi su tuttonapoli

Senesi, l'intermediario: "Se dovesse arrivare a Napoli farà un egregio campionato" [ESCLUSIVA] GonfiaLaRete MERCATO - Il Napoli in pressing su Senesi

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del mercato del Napoli: "Attraverso alcuni intermediari, il Napoli è in pressing su Senesi del Feyenoord, il profilo individuato per il post Koulibaly do ...

Roma, Friedkin jr pensa in grande per il ds: il dirigente Juve in pole

Ryan prima di Dan. Il giovane Friedkin ha anticipato il papà e da lunedì si trova a Milano (all'Hotel Four Season) dove ha incontrato il Ceo Fienga per pianificare le prime mosse della nuova Roma alla ...

