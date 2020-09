"Sempre peggio. Ora vado al simulatore, almeno...". Vettel, umiliazione Ferrari in una frase (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha rischiato la vita, oltre che la faccia. Sebastian Vettel vede nero: la sua ultima stagione in Ferrari è un calvario oltre ogni immaginazione: "Pensi che non potrà andare peggio, e invece quest' anno andrà Sempre peggio". Lo sfogo del pilota tedesco dopo il Gp d'Italia è comprensibile: partito 17esimo, è stato costretto al ritiro a causa di un problema ai freni che poteva costargli carissimo. Monza è la pista più veloce del Mondiale di Formula 1, non esattamente una situazione ideale per rompere i freni: "È la cosa peggiore che possa capitarti qui - ammette Seb, vicino al passo d'addio -. Per fortuna è successa nel punto migliore". Vale a dire in corrispondenza di una via di fuga, con ... Leggi su liberoquotidiano

davidealgebris : Bibitaro ha sempre detto in 3 mesi da vincere elezioni avrebbe dimezzato stipendi del M5 Scemi. Ovviamente era una… - beppesevergnini : La cocaina crea disastri. E noi zitti. Bisogna inventarsi una sanzione sociale, oppure andrà sempre peggio. ?… - pfmajorino : Spero che il #Berlusca guarisca (non auguro la malattia a nessuno nessuno) e la smetta di fare definitivamente poli… - iceTeaSince1856 : RT @Cla_Gagliardini: Capire chi siamo è fondamentale, ma #CiòCheConta davvero è rimanere noi stessi nel tempo, perché la vita ci cambia (qu… - ManuelTucci2 : @marcodemeu Mai come negli ultimi anni, i politici sono espressione del popolo. Quindi tutto normale. E andrà sempre peggio -

«Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid». Papa Francesco parla a braccio, rivolge lo sguardo direttamente ai fedeli in piazza San Pietro durante l’Angelus per lanciare l’ennesima esortazi ...

