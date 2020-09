"Se solo sapesse cosa vuol dire dignità". Salvini contro Bellanova? Renzi insulta | Guarda (Di lunedì 7 settembre 2020) "Indegna". Così Matteo Salvini ha definito Teresa Bellanova, ministra dell'Agricoltura in quota Italia Viva. La sua sanatoria per i migranti braccianti irregolari è stata un flop e per questo il leader della Lega ha promesso agli elettori della Puglia e di tutta Italia di "mandarla a casa" al più presto. Parole che non sono piaciute ai "big" di IV, da Igor Scalfarotto (candidato governatore proprio in Puglia, regione della ministra) a Gennaro Migliore. Ma è Matteo Renzi a rispondere a Salvini con i toni più duri. "Se solo Salvini comprendesse il senso della parola dignità si scuserebbe con Teresa e con la sua storia. Nel frattempo, comunque, a casa è andato lui: adesso vediamo di farcelo restare". ... Leggi su liberoquotidiano

mb_x_gg : A cena La mia madre ospitante chiede alla mia sorella come vorrebbe che mi vestissi per halloween La sua risposta è… - Mel__94__ : RT @grupposupporto: non è da tutti avere questo tipo di dedizione, sacrificio, abilità e talento per quello che si fa; se solo la gente sap… - AleIozzolo : RT @grupposupporto: non è da tutti avere questo tipo di dedizione, sacrificio, abilità e talento per quello che si fa; se solo la gente sap… - rts030303 : RT @grupposupporto: non è da tutti avere questo tipo di dedizione, sacrificio, abilità e talento per quello che si fa; se solo la gente sap… - nbeanz1 : RT @grupposupporto: non è da tutti avere questo tipo di dedizione, sacrificio, abilità e talento per quello che si fa; se solo la gente sap… -

Ultime Notizie dalla rete : solo sapesse Bimba uccisa e buttata via, in carcere solo la madre. Il marito: non è mia figlia Il Mattino Bonus bici, solo il 50% avrà gli aiuti: come richiederlo

Ora è certo, il decreto attuativo del “bonus bici” da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cristallizza la data del 4 novembre per il via libera ai rimborsi degli acquisti fatti fino al 3 novembre ...

Gloria Inglese: "Noi donne dobbiamo saper gestire tutto, quindi è fondamentale essere super organizzate"

Innamoratissima del suo nipotino, fin da piccola Gloria Inglese ha lavorato nell’impresa di panificazione e dolciaria fondata dal papà, con grande rispetto per la tradizione, ma anche con la capacità ...

Ora è certo, il decreto attuativo del “bonus bici” da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cristallizza la data del 4 novembre per il via libera ai rimborsi degli acquisti fatti fino al 3 novembre ...Innamoratissima del suo nipotino, fin da piccola Gloria Inglese ha lavorato nell’impresa di panificazione e dolciaria fondata dal papà, con grande rispetto per la tradizione, ma anche con la capacità ...