Scuola | si ritorna tra i banchi in alcune regioni | le nuove regole

Si rientra a Scuola in diverse regioni, sarà un anno segnato da enormi incertezze a causa del Coronavirus. Andiamo a vedere dove è suonata la campanella. E' il giorno della verità per diverse regioni, infatti oggi si torna a Scuola in Alto Adige. Stamattina alle ore 8 ha suonato la prima campanella dell'anno scolastico, dopo …

FEEMit : RT @ASviSItalia: Al via la scuola di alta formazione su benessere e sostenibilità delle città organizzata dall'ASviS, in collaborazione con… - raffromano11 : RT @Dario_Donato: Domani mio figlio Tommaso ritorna alla sua scuola materna. Gli sto sistemando i vestiti. Un po' di timore c'è, ma l'emozi… - bianca_caimi : RT @Dario_Donato: Domani mio figlio Tommaso ritorna alla sua scuola materna. Gli sto sistemando i vestiti. Un po' di timore c'è, ma l'emozi… - silvi805 : Oggi si ritorna a scuola, dopo mesi di chiusura si ricomincia... “Ricominciare è il verbo più affascinante che esis… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ritorna Scuola, le linee guida per il ritorno a settembre Udine Today Ecco come si torna a scuola Nuovi edifici e aule più ampie

Piano da 130mila euro: spazi ricavati da ex ambulatori, convitti, distaccamenti In due primarie si demoliranno le tramezze: divisi i flussi in entrata ed uscita VIADANA Strutture e servizi di supporto ...

Scuola, tante classi nei locali parrocchiali

A oggi sono 95 le classi di alunni delle scuole primarie del Comune di Roma – per un totale di 2.350 bambini – che dal prossimo 14 settembre utilizzeranno come aule scolastiche gli spazi messi a dispo ...

