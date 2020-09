Scuola si riparte: lezioni alternate tra presenza e remoto (Di lunedì 7 settembre 2020) Bambini fragili e rientro a Scuola: come proteggerli? sfoglia la gallery Sembra quasi incredibile dirlo, ma il 7 settembre sarà il primo giorno di Scuola per gli studenti di Bolzano e provincia, ma anche per i bambini delle materne in Lombardia e nelle regioni del Nord. Non possiamo dire che non sia una buona notizia (e speriamo che continui ad esserlo). Leggi anche › Scuola: «Noi siamo pronti per la didattica a distanza» ... Leggi su iodonna

Mattino 5 torna in onda con la prima puntata di questa nuova edizione, il 7 settembre 2020 e dopo una luna prima parte che ha visto Francesco Vecchi protagonista, la palla è passata a Federica Panicuc ...

Scuola al via in alcuni istituti di Torino

TORINO, 07 SET - Prima campanella in alcune scuole di Torino, che hanno anticipato ad oggi il ritorno in classe dopo i mesi di lockdown. "Avevamo il dovere di ripartire e abbiamo lavorato tanto per ga ...

