Scuola: Malan, ‘chiarimenti su contratto con Nexus Ostia’ (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos) – ‘Su una diffusissima piattaforma cinese di compravendita si trovano banchi a rotelle identici a quelli ordinati dal governo (a giudicare dalle foto), ma a ben altro prezzo. Grazie al contratto con l’azienda Nexus di Ostia, specializzata in organizzazione di eventi, su cui i deputati della Lega hanno presentato una interrogazione, sappiamo che ne hanno ordinati 180mila per 44,6 milioni di euro, cioè a 247,78″¬ l’uno. Su una popolare piattaforma cinese di compravendita se ne trovano a prezzi non superiori a 750 yuan cinesi. Sui mercati finanziari lo yuan è quotato oggi 0,1234 euro. Il prezzo dei banchi non supera dunque i 92,55″¬, comprandone uno solo!” Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato.“Approfondendo, su ... Leggi su calcioweb.eu

Nefernefer5 : RT @LucioMalan: IL GOVERNO COMPRA BANCHI AL TRIPLO (ALMENO) DEL PREZZO? Su un sito cinese ne trovi di identici da 92,55€ in giù, ma il Gove… - MicheleId6 : RT @LucioMalan: IL GOVERNO COMPRA BANCHI AL TRIPLO (ALMENO) DEL PREZZO? Su un sito cinese ne trovi di identici da 92,55€ in giù, ma il Gove… - VB411 : RT @LucioMalan: IL GOVERNO COMPRA BANCHI AL TRIPLO (ALMENO) DEL PREZZO? Su un sito cinese ne trovi di identici da 92,55€ in giù, ma il Gove… - CordioliMirco : RT @LucioMalan: IL GOVERNO COMPRA BANCHI AL TRIPLO (ALMENO) DEL PREZZO? Su un sito cinese ne trovi di identici da 92,55€ in giù, ma il Gove… - lucabattanta : RT @LucioMalan: IL GOVERNO COMPRA BANCHI AL TRIPLO (ALMENO) DEL PREZZO? Su un sito cinese ne trovi di identici da 92,55€ in giù, ma il Gove… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Malan Scuola: Malan, 'chiarimenti su contratto con Nexus Ostia' Metro Scuola: Malan, 'chiarimenti su contratto con Nexus Ostia'

Il prezzo dei banchi non supera dunque i 92,55€, comprandone uno solo!" Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Approfondendo, su altra piattaforma, si trova maggiore ...

Rientro a scuola. Come riaprire in sicurezza. Intervista ad Antonello Giannelli

05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...

Il prezzo dei banchi non supera dunque i 92,55€, comprandone uno solo!" Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. "Approfondendo, su altra piattaforma, si trova maggiore ...05:50 Agenda del giorno a cura di Barbara Alfieri 06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Rassegna stampa internazionale a cura di Da ...