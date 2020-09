Scuola, l?incognita dei contagi pesa sul ritorno in classe: «Rischi come la movida» (Di lunedì 7 settembre 2020) Se la riapertura delle scuole avrà lo stesso effetto sui contagi delle vacanze, la situazione diventerà complicata. Tra gli studenti più grandi delle superiori ci sono molti... Leggi su ilmattino

zazoomblog : Scuola l?incognita dei contagi pesa sul ritorno in classe: «Rischi come la movida» - #Scuola #l?incognita #contagi… - lavocediasti : Scuola, resta l'incognita trasporti. Pietragalla: 'Garantito servizio per le elementari' - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: l’incognita riapertura scuola preoccupa i genitori - adrianobiondi : Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: l'incognita riapertura scuola preoccupa i genitori - CeradiniSandra : RT @Fiordaligi25: Scuole, incognita riapertura. L'Oms: «Pericoloso se i contagi aumentano» -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lincognita Scuola, l incognita dei contagi pesa sul ritorno in classe: «Rischi come la movida» Il Messaggero LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” La scuola riparte con la paura di rifermarsi. Tutte le regole per l’apertura più attesa e temuta

Far ripartire la scuola nei tempi previsti. Riuscire a tenerla aperta e a farla funzionare. A qualunque costo, o quasi. A Palazzo Chigi e a Viale Trastevere sono consapevoli che sul ritorno in classe ...

Treni, malumori fra Como e Lecco: "Corse dimezzate rispetto a prima del lockdown"

Como, 7 settembre 2020 - Anche le ferrovie, come gli esseri umani, vanno in vacanza nel caso della Como-Lecco le ferie proseguono ininterrotte da oltre sei mesi, da quando fu proclamato il lockdown e ...

Far ripartire la scuola nei tempi previsti. Riuscire a tenerla aperta e a farla funzionare. A qualunque costo, o quasi. A Palazzo Chigi e a Viale Trastevere sono consapevoli che sul ritorno in classe ...Como, 7 settembre 2020 - Anche le ferrovie, come gli esseri umani, vanno in vacanza nel caso della Como-Lecco le ferie proseguono ininterrotte da oltre sei mesi, da quando fu proclamato il lockdown e ...