Scuola, la Azzolina “cambia”: «Al banco possono abbassare la mascherina, se si muovono no» (Di lunedì 7 settembre 2020) Signori, si cambia. Per la Scuola nuovo dietrofront. La Azzolina fa una “concessione”, cercando anche di magnificare il suo operato. «Abbiamo lavorato per trovare nuovi spazi e garantire il distanziamento di un metro», dice. «Se c’è il metro di distanziamento – e stiamo lavorando affinché il 100% degli studenti si possa distanziare – al banco la mascherina si può abbassare. E si deve utilizzare nei momenti di dinamicità, quando c’è movimento. Nelle situazioni statiche in cui si è distanziati, la mascherina si può abbassare. Siamo l’unico Stato che fornirà 11 milioni di mascherine al giorno a personale e studenti». Azzolina prova ... Leggi su secoloditalia

