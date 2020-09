Scuola, Italia ultima in Europa. L’”impietoso” confronto con gli altri Paesi (Di lunedì 7 settembre 2020) Nel progetto di ricerca “Scuolacovid19”, presentato all’interno di un articolo dell’Espresso, vengono messe a confronto le misure adottate da Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, il quadro che ne viene fuori è “impietoso” e mostra l’Italia come ultimo paese, il peggiore per capacità di risposta all’emergenza nel contesto scolastico. Tra le criticità che emergono: l’Italia registra il record per giorni di chiusura e le linee guida, oltre ad essere di difficile fruizione per operatori e genitori, sono state pubblicate all’ultimo momento. Una delle variabili distintive più evidenti è il tempo, variabile per la quale l’Italia si contraddistingue in maniera negativa arrivando a ... Leggi su ilparagone

A Milano in una scuola superiore verrà sperimentato in occasione dell’inizio dell’anno scolastico un filtro per l’aria che abbatte la carica virale del Covid negli ambienti chiusi. La sperimentazione ...

Alto Adige apre anno scolastico post Covid

Bolzano – L’Alto Adige ha inaugurato, come capofila in Italia, l’anno scolastico post Covid. Sono 91.797 in tutto i bambini e ragazzi che questa mattina sono tornati all’asilo e sui banchi di scuola d ...

