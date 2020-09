Scuola, Azzolina: “Se c’è il metro di distanza, nessun obbligo di mascherina” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Abbiamo lavorato per trovare nuovi spazi e garantire il distanziamento di un metro in classe. Se c’è il metro di distanza, la mascherina può non essere usata. Si deve usare nei momenti di dinamicità, quando si è in movimento, si va alla toilette, durante la ricreazione, certo non quando si mangia”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, in merito alle normative alle quali dovranno sottostare gli studenti italiani. L’emergenza Coronavirus ha sconvolto le abitudini umane in ogni settore, ma la proposta di Azzolina esternata su Rai 3 sembra poter essere convincente e facilmente attuabile. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Un video che vale mille analisi. Eppure la Azzolina si vanta di aver fatto un lavoro “TITANICO” (cit.). Piuttosto,… - AMorelliMilano : I banchi a rotelle di #Azzolina? 'Sono stati creati per un tipo di scuola in cui non si usano i libri' ?????… - MediasetTgcom24 : Azzolina: 'Falso che mancano 300mila prof, Salvini inganna cittadini' #scuola - RossettiHermes : Scuola: Azzolina, ma Salvini ha una coscienza? - Ultima Ora - ANSA - leoberthi : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: '#Mascherina al banco si può abbassare' -