Scuola, a Bolzano la prima campanella post-Covid. Il governo al lavoro in vista del 14 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) La Scuola ‘riparte’ da Bolzano, il 7 settembre inizia il nuovo anno scolastico. Il governo continua a lavorare in vista del 14, ma ci sono ancora diversi problemi da risolvere. Primo banco di prova per la Scuola, che riapre a Bolzano, dove gli istituti aprono la mattina del 7 settembre. In Lombardia e nelle Regioni del Nord invece si riaprono le porte delle materne, che tornano ad ospitare i bambini. Tutti guardano con particolare attenzione al primo giorno di Scuola, anche se i riflettori restano puntati sul prossimo 14 settembre, la data sulla quale il governo ci ha messo la faccia. Riapre la Scuola a Bolzano. I problemi (ancora) da risolvere in ... Leggi su newsmondo

“Il 14 si riapre in presenza e sicurezza. Abbiamo fatto molto e non lasceremo indietro nessuno: se i presidi hanno dubbi o problemi abbiamo messo a disposizione un help desk per aiutarli”. A dirlo la ...

Scuola, Ascani: “Il 14 si riapre in presenza e sicurezza”

“Il 14 si riapre in presenza e sicurezza“: Anna Ascani,viceministra dell’Istruzione, risponde così alle preoccupazioni sui ritardi in vista della riapertura delle scuole, in un’intervista al Corriere ...

"Il 14 si riapre in presenza e sicurezza. Abbiamo fatto molto e non lasceremo indietro nessuno: se i presidi hanno dubbi o problemi abbiamo messo a disposizione un help desk per aiutarli". A dirlo la ...