Scompenso cardiaco, nuova terapia alla Clinica Trusso di Ottaviano: due ricerche presentate a Rimini (Di lunedì 7 settembre 2020) Due ricerche, condotte da Antonio Cerciello, responsabile della Cardiologia della Clinica Trusso di Ottaviano, e da Norman Lamaida, della stessa Unità, hanno evidenziato l’efficacia di un nuovo tipo di trattamento per i pazienti affetti da Scompenso cardiaco cronico, una patologia caratterizzata da un deficit contrattile del cuore, che condiziona pesantemente la qualità di vita dei pazienti e grava in modo notevole sui costi della spesa sanitaria nazionale. Gli studi condotti presso la Clinica Trusso e presentati al 51° Congresso dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco), recentemente svoltosi a Rimini, hanno entrambi preso in esame il farmaco Sacubitril-Valsartan nel trattamento ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Scompenso #cardiaco, nuova #terapia alla #Clinica #Trusso di #Ottaviano: due #ricerche #presentate a #Rimini - _abyssofthedeep : secondo me raga venerdì mentre vedo la puntata mi viene uno scompenso cardiaco - FondazioneNeuro : Dal Servizio di Cardiologia della Clinica Trusso di Ottaviano un importante contributo scientifico per la terapia d… - fdrp16 : @shockthegalgo Ho uno scompenso cardiaco - loregenso : @AurelianoStingi @CrossWordsCW @Doom3Gloom @IgorFobia @gloquenzi @luca_forconi @vassiljieva @ThManfredi @gianlucac1… -

Ultime Notizie dalla rete : Scompenso cardiaco Scompenso cardiaco, nuova terapia alla Clinica Trusso di Ottaviano: due ricerche presentate a Rimini Il Denaro Scompenso cardiaco, nuova terapia alla Clinica Trusso di Ottaviano: due ricerche presentate a Rimini

Due ricerche, condotte da Antonio Cerciello, responsabile della Cardiologia della Clinica Trusso di Ottaviano, e da Norman Lamaida, della stessa Unità, hanno evidenziato l’efficacia di un nuovo tipo d ...

Cardiologia potenziata con Utic e Sala Emodinamica: l’Ospedale di Altamura completa l’offerta con tecnologie salva-vita

Bari, 7 settembre 2020 – Tecnologie all’avanguardia e un’area di terapia intensiva capaci di trattare tempestivamente le emergenze cardiovascolari. Con un obiettivo: salvare vite umane. Da oggi la Car ...

Due ricerche, condotte da Antonio Cerciello, responsabile della Cardiologia della Clinica Trusso di Ottaviano, e da Norman Lamaida, della stessa Unità, hanno evidenziato l’efficacia di un nuovo tipo d ...Bari, 7 settembre 2020 – Tecnologie all’avanguardia e un’area di terapia intensiva capaci di trattare tempestivamente le emergenze cardiovascolari. Con un obiettivo: salvare vite umane. Da oggi la Car ...