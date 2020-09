Scarcerato il papà della neonata morta e gettata in strada a Roccapiemonte. Per la mamma arresto confermato (Di lunedì 7 settembre 2020) Scarcerato il papà della neonata morta e gettata in strada a Roccapiemonte. Il dramma familiare di Roccapiemonte (Salerno) ad una svolta nelle indagini: Scarcerato il padre della neonata morta e gettata in una aiuola per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Resta agli arresti in ospedale, piantonata, la madre della piccola Maria. Secondo quanto riferito dai suoi legali sarebbe da molto tempo affetta da grave patologia psichiatrica, per la quale risulterebbe già da tempo in cura. Torna in libertà Massimo Tufano, papà di Maria, la neonata trovata morta lo scorso 2 settembre in una ... Leggi su limemagazine.eu

Ultime Notizie dalla rete : Scarcerato papà Salerno, neonata trovata nell’aiuola: per l’autopsia lanciata viva dal balcone Corriere della Sera