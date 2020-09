Sanremo 2021, chi al fianco di Amadeus? Chiara Ferragni ha una nuova sfidante (Di lunedì 7 settembre 2020) O tutto o niente. Amadeus non usa tanti giri di parole per sottolineare come il Festival di Sanremo 2021 si farà soltanto se ci sarà anche il pubblico. Dunque, almeno stando alle diChiarazioni del direttore artistico di Sanremo rilasciate al Festival della TV di Dogliani, non esiste (o meglio, non è contemplato) un fantasioso piano B. Per Amadeus, infatti, è impossibile immaginare una kermesse con le poltrone dell’Ariston vuote o i componenti dell’orchestra costretti a stare a due metri di distanza l’uno dall’altro. Il popolare volto Rai si è poi concesso una battuta: “E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?” Intanto, si fanno sempre più insistenti le voci su ... Leggi su tutto.tv

immarti15 : RT @yleniaindenial: INDOSSATE LA MASCHERINA E RISPETTATE IL DISTANZIAMENTO PERCHÉ SE FATE SALTARE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 VI PRENDO A M… - DavideRTramonta : RT @yleniaindenial: INDOSSATE LA MASCHERINA E RISPETTATE IL DISTANZIAMENTO PERCHÉ SE FATE SALTARE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 VI PRENDO A M… - svrcasmm : RT @robebabi: Mettetevi la mascherina che qui c'è un Sanremo 2021 da proteggere - francesca279603 : RT @robebabi: Mettetevi la mascherina che qui c'è un Sanremo 2021 da proteggere - sosadbuttrue__ : RT @yleniaindenial: INDOSSATE LA MASCHERINA E RISPETTATE IL DISTANZIAMENTO PERCHÉ SE FATE SALTARE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 VI PRENDO A M… -