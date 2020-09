Sanità, Speranza: “Dopo anni di tagli abbiamo cambiato strada. Dobbiamo continuare ad investire tutte le energie che abbiamo. Vanno bene anche Recovery fund e Mes” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Vanno bene i soldi del Recovery fund, Vanno bene i soldi del Mes, Vanno bene i soldi del bilancio dello Stato, purché i soldi arrivino al servizio sanitario nazionale” in modo che io sia “contento, soddisfatto, e spingo assolutamente in questa direzione”. E’ quanto ha detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza, a margine di un evento alla Fondazione Toscana Life sciences a Siena. “Noi – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – abbiamo messo più soldi sul servizio sanitario nazionale negli ultimi cinque mesi che negli ultimi cinque anni, e Dobbiamo insistere strada. Per ... Leggi su lanotiziagiornale

