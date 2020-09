San Giuliano, accoltellato e seppellito: condannati tre latinos membri della MS-13 (Di lunedì 7 settembre 2020) Milano, 7 settembre 2020 - Sono stati condannati in primo grado dal gip del tribunale di Lodi a pene da 14 anni e 8 mesi a 17 anni di carcere tre salvadoregni di 22, 24 e 32 anni di Milano accusati di ... Leggi su ilgiorno

San Giuliano Milanese: in corso le iscrizioni alla 1^ edizione del Concorso Artistico e Letterario "Alessandra Ross…

La Cia: «Dalla diga di San Giuliano meno quantità d'acqua alla Puglia»

Milano, 7 settembre 2020 - Sono stati condannati in primo grado dal gip del tribunale di Lodi a pene da 14 anni e 8 mesi a 17 anni di carcere tre salvadoregni di 22, 24 e 32 anni di Milano accusati di ...

Atletica leggera, cresce la 17enne Angelini (Asa Ascoli) al Meeting San Giuliano a Macerata

Anche quest’anno prosegue la tradizione del Meeting San Giuliano, con l’edizione numero 32 a Macerata in occasione della festa patronale. Dopo l’exploit messo a segno agli Assoluti torna in pista lo s ...

