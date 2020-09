Samuel Perron positivo al Coronavirus: le dichiarazioni sui sintomi (Di lunedì 7 settembre 2020) Il noto ballerino di ‘Ballando con le stelle’, Samuel Peron, è risultato positivo al Coronavirus: rotto il silenzio, Samuel parla dei sintomi Da anni ormai Samuel Peron fa parte del cast di Milly Carlucci nel programma ‘Ballando con le stelle’. Il ballerino in questi giorni però è risultato positivo al Coronavirus, durante la seconda settimana di prove del programma. Insieme a lui, anche Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta e concorrente del talent show, è risultato positivo al Covid-19. A differenza del pugile, il ballerino è rimasto in silenzio fino ad oggi, quando in collegamento con il programma di Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno‘, parla della ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Samuel Perron Ballando 2020, Samuel Peron da Serena Bortone svela: “C’è preoccupazione”

La nuova trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, programma del primo pomeriggio di Rai 1, è iniziata oggi. Ospiti della prima puntata sono stati Milly Carlucci e in collegamento Samuel ...

Ballando con le Stelle, Samuel Peron rompe il silenzio

La messa in onda di Ballando con le Stelle è slittata al 19 settembre dopo che Samuel Peron e Daniele Scardina, membri del cast di Milly Carlucci, sono risultati positivi al Coronavirus. Se il pugile ...

La nuova trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, programma del primo pomeriggio di Rai 1, è iniziata oggi. Ospiti della prima puntata sono stati Milly Carlucci e in collegamento Samuel ...La messa in onda di Ballando con le Stelle è slittata al 19 settembre dopo che Samuel Peron e Daniele Scardina, membri del cast di Milly Carlucci, sono risultati positivi al Coronavirus. Se il pugile ...