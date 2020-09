Sampdoria, Ferrero: «Serve un mediano e una punta» (Di lunedì 7 settembre 2020) Il presidente della Sampdoria ha parlato degli obiettivi di mercato della squadra blucerchiata Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in una intervista a Il Secondo XIX ha parlato degli obiettivi di mercato del club blucerchiato. «Una punta e un mediano, poi l’ossatura della squadra c’è. Ho venduto Linetty al Torino, è vero, a nove milioni e mezzo grazie a bonus facilmente raggiungibili, ma guardatevi intorno. Dalla Juventus alla Roma, all’Inter, non c’è una big che sta comprando. E tutto il calcio europeo è fermo. Questo Covid sta togliendo sicurezza e anche il calcio ne risente. Qualcosa come sempre faremo ma ci vuole pazienza e visione d’insieme. Ramirez? Di gratis non c’è niente, ... Leggi su calcionews24

Blucerchiando : Dopo l'amichevole con il Derthona Massimo Ferrero ha fatto il punto sul mercato. Cosa ne pensate delle sue dichiara… - cd231168 : @it_samp il giocatore è senz'altro vendibile visto il rendimento altalenante, ma regalarlo non è proprio il caso! P… - TuttoMercatoWeb : Sampdoria, Ferrero parla chiaro: 'Un mediano e un attaccante. Poi il nostro mercato è chiuso' - MomentiCalcio : #Sampdoria , #Ferrero annuncia: “Mancano altri due acquisti. Ecco in che ruoli...” - clubdoria46 : Il #mercato di #Ferrero? Solo un mercatino per #Ranieri #Sampdoria -