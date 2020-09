Sal da vinci, il video della rissa sull’aliscafo per Napoli: “Ti uccido” (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo la rissa con insulti e pugni sull’aliscafo Procida-Napoli, ora è spuntato il video dell’aggressione subita da Sal Da vinci. La lite, stando alle ricostruzioni, sarebbe nata dopo che il cantante aveva fatto notare a una signora di aver posizionato la propria valigia sopra un vassoio di pasticcini. Come si sente dall’audio del filmato, durante la rissa Sal Da vinci è stato vittima di minacce. L'articolo Sal da vinci, il video della rissa sull’aliscafo per Napoli: “Ti uccido” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

