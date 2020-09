Sagramola: “Riapertura Barbera? Stiamo studiando un progetto. Centro sportivo e nuova maglia, vi dico tutto” (Di lunedì 7 settembre 2020) Rinaldo Sagramola pensa al futuro.Dalla riapertura del “Barbera”, al progetto relativo al Centro sportivo, alle nuove casacche che i rosanero indosseranno in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie C: sono diversi i temi trattati dall'amministratore delegato del Palermo, che intervenuto ai microfoni di "TRM", ha tratto un bilancio dell'ultima stagione rosanero culminata con la promozione in Serie C della formazione siciliana.“Riapertura Barbera? Noi seguiamo con interesse quello che succede altrove, ma bisogna tenere presente che l'apertura degli stadi non dipende dalle istituzioni sportive ma dalle disposizioni fornite dai presidenti delle regioni. Noi Stiamo studiando un progetto da presentare ... Leggi su mediagol

