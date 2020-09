S.S. Lazio Nuoto, la raccolta fondi dopo lo sfratto dalla piscina della Garbatella (Di lunedì 7 settembre 2020) Una raccolta fondi per supportare la S.S. Lazio Nuoto. "Ci avete sommerso di affetto, ci avete commosso, ci spingete ad andare avanti, nonostante l'ingiustizia subita. E adesso ci avete sorpreso con un'iniziativa a sostegno della nostra storia e dei nostri colori", è il messaggio della società impegnata in un braccio di ferro con il Comune dopo lo sfratto dalla storica piscina della Garbatella della Lazio Nuoto. "Un appassionato della nostra disciplina affranto per quanto accaduto, ha avviato una campagna di raccolta fondi per sosenere l'iscrizione della ... Leggi su iltempo

