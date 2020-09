Russia, l’ospedale di Berlino: “Navalnyj uscito dal coma indotto” (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA – Aleksej Navalnyj e’ uscito oggi dal coma farmacologico e le sue condizioni di salute sono migliorate: lo ha reso noto l’ospedale berlinese della Charite’, dove l’oppositore russo e’ ricoverato. Leggi su dire

Roby_Giordano : Caso Navalny: L'oppositore russo è uscito dal coma indotto in cui si trovava all'ospedale per il presunto avvelenam… - DomenicoTort : RT @CTushin: Quindi i sicari di Putin sono così stupidi da: - Colpire utilizzando un veleno 'made in Russia' che non uccide l'obiettivo -… - CTushin : Quindi i sicari di Putin sono così stupidi da: - Colpire utilizzando un veleno 'made in Russia' che non uccide l'o… - RizzoZizz : @testafilippo96 @LiaQuartapelle @pdnetwork @navalny L'ospedale di Omsk ha messo a disposizione i risultati dei test… -

