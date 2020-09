Romina Power, un dolore incolmabile: ci pensa tutti i giorni da tempo [FOTO] (Di lunedì 7 settembre 2020) Anno difficile per Romina Power Un 2020 particolarmente difficile per Romina Power che da mesi non può raggiungere la sua terra natia a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La cantante statunitense è afflitta dal dolore anche perché di recente ha subito una grava perdita, ovvero una persona molto cara che è andata via per colpa di un brutto male. Ovviamente stiamo parlando della sorella Taryn. Ma l’ex moglie di Al Bano ha un peso nel cuore da oltre 26 anni a causa della sparizione della primogenita Ylenia. E a proposito di quest’ultima, di recente sul web si è diffusa la notizia del ritrovamento di un diario segreto della ragazza. La cantante statunitense e la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi Romina ... Leggi su kontrokultura

TeresaBaczyk : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - restucciasalva : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - radioplaytime : #rdadioplaytime: Felicità - Albano e Romina Power - stoabestemmia : RT @Faraone2016: “Il toro Casimiro cerca casa”, appello social di Romina Power -