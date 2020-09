Roma. Parco Bolognola e i cumuli di rifiuti, la segnalazione (FOTO) (Di lunedì 7 settembre 2020) “Il Parco di via Bolognola si trova nel quartiere di Castel Giubileo. E’ quasi completamente privo di verde. Siepi di lavanda, rosmarino, digitale, lillà, salvia e ginestra delimitano le aree attrezzate per la sosta, poste all’ombra di pini, lecci, querce e aceri. Sono stati creati tre spazi per il gioco dei bambini, differenziati per fasce d’età. Su richiesta degli abitanti, sono state ripristinate e realizzate alcune strutture sportive, come una piccola pista ciclabile, un campo da pallavolo in erba e un campo polivalente” – questo è quello che si legge sul sito ufficiale di Roma Capitale nella sezione Turismo. Peccato però che – stando alle FOTO scattate da una cittadina nel pomeriggio di ieri – la situazione non sembra così ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Parco Bolognola e i cumuli di rifiuti, la segnalazione (FOTO) - mina_parco : RT @Dottorina1: Aiutiamolo a trovargli una mamma! #Roma @Emilystellaemi2 @massimo4951 @ElisabettaPolet @GabriellaBargh1 @cotrozzi_lisa @chr… - mina_parco : RT @RepubblicaTv: Colleferro, il minuto di silenzio in piazza per Willy. Il sindaco: 'Chi uccide così è un carnefice': Un minuto di silenzi… - Ferrucciodb : Roma choc, cane senza guinzaglio aggredisce due bambini di 9 e 6 anni nel parco: feriti - InvictusNon : Roma choc, cane senza guinzaglio aggredisce due bambini di 9 e 6 anni nel parco: feriti -