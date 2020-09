Roma, lettera ufficiale dei presidi: 'Non siamo pronti, meglio rinviare l'apertura della Scuola al 24 settembre' (Di lunedì 7 settembre 2020) Non ci sono i banchi nuovi né i docenti aggiuntivi: così la Scuola a Roma non può partire. C'è chi aprirà con un orario ridotto all'osso e chi invece ha deciso di prendere carta e penna e scrivere ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Roma lettera Roma, lettera al premier/Fino a quando dovremo subire questa pena? Il Messaggero I medici del Lazio in rivolta contro D'Amato. È caos tamponi

Il sindacato dei medici italiani (Smi) boccia i test proposti «dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sia relativamente alla opportunità di effettuare i prelievi sierologici anti Covid ...

Melucci: «Arcelor ora deve andare via»

Sciopero, nuova cassa in­tegrazione, la rabbia del sindaco Melucci che, ora, si rivolge direttamente all’Unio­ne Europea. È un clima di grande tensio­ne quello che circonda l’ex Ilva. Dentro e fuori l ...

