Roma, il ritorno di Totti come dirigente non è improbabile (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ritorno di Francesco Totti alla Roma non sarebbe così improbabile secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia secondo cui Francesco Totti sarebbe vicino ad un imminente ritorno nella dirigenza della Roma. E, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbe così improbabile un suo rientro nel club giallorosso. L’ex capitano non si è ancora confrontato con la famiglia Friedkin ma ha parlato con l’amico Malagò che è in contatto con i nuovi proprietari della Roma. Inoltre Totti ha parlato nei giorni scorsi con Guido Fienga che gli ha fatto intendere che, per lui, la porta sarà sempre ... Leggi su calcionews24

